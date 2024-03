5 цветов, с которыми лучше всего сочетать простые синие джинсы. Фото образов

Ни для кого не секрет, что джинсы представляют собой универсальную вещь в шкафу, но именно синие – незаменимая классика. Какой бы простой мы ни называли эту вещь, на мировых неделях моды ее постоянно добавляют в образы. Интересно то, что одевая джинсы почти никто не задумывается над создаваемой цветовой гаммой. Но на самом деле даже в оттенках, которые сочетают с синим, есть определенные тенденции.

Благодаря трендам, которые чаще всего фигурировали на неделях моды зимой, можно сделать вывод, какой верх, обувь и аксессуары лучше выбрать, чтобы выглядеть более стильным. Who What Where UK собрало пять наиболее распространенных и ярких вариантов.

1. Ярко-красный

Красный цвет, напоминающий оттенок перца чили, – тренд 2024 года, и обойти его стороной в образе кежуал невозможно.

2. Серебро

Металлический оттенок серебра разбавит обычный образ и придаст ему хоть немного жизнерадостности и красок.

3. Голубой джинс

Именно так, синие джинсы к синей кофточке. Почему бы не попробовать однотонный образ?

4. Нежно-розовый

Сочетание розового и синего – вечная классика. Хотя фуксия все еще остается популярной в этом году, но именно бледный розовый является тенденцией подиумов.

5. Черный

Универсальнее черного может быть разве что белый. О популярности этого цвета все знают, но как раз на неделях моды он доминировал над всем остальным.

