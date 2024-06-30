5 стильных вещей, которые вернулись в моду благодаря сериалу 'Бриджертоны'

Видели нашумевший сериал от Netflix "Бриджертоны", события которого разворачиваются в эпоху Регентства? Его эстетика задала тенденцию современной моде! Так, Lyst сообщил, что за четыре недели с момента премьеры онлайн-поиск корсетов вырос на 123%, повязок на голову с жемчугом и перьями – на 49% и платьев свободного кроя в стиле ампир – на 93%. А по данным маркетинговой платформы RewardStyle, покупка вышитых нарядов выросла на 1000%, шелковых платьев – на 3900%, а nap dressess (нечто среднее между ночной рубашкой и легким летним платьем) – на целых 25000%.

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Какие еще вещи вернулись в тренды благодаря культовому сериалу? Узнайте в материале OBOZ.UA. С ними каждая будет чувствовать себя аристократкой из "Бриджертонов".

1. Жемчуг

Крупные рубины, аметисты и изумруды – одни из самых очевидных отсылок к стилю Регентства. Вот только их сложно интегрировать в повседневные образы. А украшения с жемчугом, которые обожали носить королева Шарлотта, Франческа Бриджертон и виконтеса Вайолет Бриджертон, – вполне возможно. Ими можно украшать не только шею, уши, ноги или кисти рук, но и прическу.

2. Квадратный вырез

Героини "Бриджертонов" довольно часто надевали платья в стиле ампир с завышенной талией и глубоким квадратным вырезом. В частности, Марина Томпсон, Дафна Бриджертон и Кейт Шарма. И не зря! Они знали, что такой покрой акцентирует внимание на декольте и ключицах, а также визуально удлиняет шею. Если вы чувствуете себя дискомфортно в нарядах с глубоким декольте, или это будет неуместным, то рассматривайте более скромные варианты, но тоже с квадратным вырезом. Вы влюбитесь в этот фасон.

3. Массивные украшения или легкий платок

Образ может быть утонченным и элегантным, даже если на вас массивные сережки, браслет или колье. Главное – не все сразу, чтобы не перегрузить лук (как это обожает делать властная Леди Данбери). Не верите? Убедитесь, вдохновившись модными приемами Кейт Шармы и Франчески Бриджертон. Также будет интересно выглядеть платье, стилизованное легким полупрозрачным платком на шее (например, из шифона, органзы или жоржета): похоже, как у Пенелопы Фезерингтон.

4. Перчатки

Как сделать роскошный образ для романтического ужина? Для этого дополните свое платье в бельевом стиле, платье-футляр, годе ("русалка") или А-силуэта шелковыми либо полупрозрачными сетчатыми перчатками. В "Бриджертонах" леди и дамы носили этот аксессуар, декорированный вышитыми узорами, бантиками и т.д. Это было стильным акцентом в их луках.

5. Платье с лифом-балконет

Чуть ли не все героини "Бриджертонов" носили платья из декольте. Они же часто использовали секретный прием, который визуально делал бюст пышнее и объемнее. Речь идет о корсетах с лифами-балконет – моделях с твердым каркасом и половинными чашечками, которые прикрывают грудь на 60%.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как благодаря сериалу "Бриджертоны" в моду вернулось белье, которое носили Мэрилин Монро и женщины в 90-х.

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