5 сочетаний в одежде на осень-2024, которые вы захотите повторить

Осенью 2024 года актуальны комбинации одежды, что играют на контрастах фактур, материалов, цветов и стилей. Срифмуйте мягкую шелковую ткань с грубой замшей или, например, твид с хлопком – и ваш образ подчеркнет легкость и непринужденность. Классические краски (молочный, карамельный или шоколадный) скомбинируйте с яркими и насыщенными (зеленым, оранжевым, красным и т.п.) – и ваш аутфит будет приковывать взгляды прохожих...

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку из пяти беспроигрышных ансамблей на осень-2024. Вы непременно влюбитесь в них.

1. Джинсы и укороченный тренч

Штаны из денима прямого или немного расширенного кроя (mom-fit, клеш) вместе с тренчем, длиной выше колен, прекрасно подойдут для осенних будней. Верх можно выбрать в нейтральных цветах, таких как песочный или оливковый, а низ – голубой, черный или темно-синий. Идеальной обувью для этого лука станут ботинки с квадратным носком, классические лоферы, ботильоны или лаконичные кроссовки.

2. Монохромный лук и яркая обувь

Тренд на "тихую роскошь" научил модниц одной хитрости: чем сдержаннее цвета, тем "дороже" выглядит образ. Вот только постоянно носить кремовые, белые и черные вещи неинтересно. Разнообразить ансамбль поможет акцентная обувь. Например, ботильоны с анималистическим принтом (змеиным, леопардовым, с пятнами коровы или зебры), красные казаки, кроссовки со шнурками насыщенного цвета, бордовые или синие ботинки. Ни в чем себе не отказывайте! Необычная обувь сделает монохромный лук более заметным.

3. Шелковая юбка/платье и замшевая куртка

Как создать изящный осенний лук с шелковой юбкой или платьем, и при этом не замерзнуть? Выбирайте эти изделия длины макси и из плотной ткани, а под них надевайте утепленные лосины или шерстяные колготки. Обувь обязательно должна быть также утеплена (внутренний материал – байка, флис, искусственный мех или натуральный мех). Если на вас юбка, то стилизуйте ее шерстяной водолазкой. Завершите лук курткой из замши в трендовом карамельном или коричневом цвете.

4. Водолазка и миди/макси-пальто

Если у вас мало времени на сборы, и при этом хочется выглядеть эффектно, попробуйте незатейливую комбинацию: базовую водолазку, однотонные кожаные брюки (палаццо/клеш) и классическое пальто в пастельном или насыщенном оттенке. Напоследок дополните образ лаконичной сумкой, массивными серьгами и темными очками.

5. Кожаный плащ и классические штаны

Верхняя одежда из кожи – это must have осени-2024. Рифмуйте ее с классическими брюками клеш, с защипами, прямого кроя или палаццо. Чтобы образ не выглядел скучно, плащ носите яркий (или с интересной фактурой/с ненавязчивым принтом), а низ – в пастельных красках или в белом/сером цвете. Сюда же органично впишется в насыщенных оттенках сумка и лаконичные кеды, лоферы или ботильоны.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти трендовых головных уборах на осень-2024, которые имеют интересные формы и фактуры.

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