5 модных сочетаний, которые всегда будут смотреться стильно. Фото

Можно с уверенностью сказать, что инфлюэнсеры мира моды стали заменой глянца, ведь они на собственном примере демонстрируют, как создавать стильные образы, добавляя в гардероб трендовые вещи. Именно у них мы можем подсмотреть модные сочетания.

Многие удивляются, как у модниц соцсетей получается так эффектно подбирать наряды. На самом деле они пользуются сочетаниями вещей, которые надежно работают. OBOZREVATEL собрал 5 модных комбинаций, которые будут выглядеть актуально всегда.

Джинсы + пиджак-оверсайз

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Это сочетание – знаковое для жительницы большого города, которая любит моду и стиль, но предпочитает сдержанность. Оно подойдет как для работы, так и на каждый день. К пиджаку и джинсам можно добавить футболку и кроссовки, чтобы получился более расслабленный и простой лук. А если соединить их с рубашкой на пуговицах и каблуком, то образ чудесно подойдет и на свидание.

Платье миди + сапоги на каблуке

Идеальное платье длины миди станет верным спутником осени и поможет создать романтические луки. Стильный образ получится в сочетании с высокими сапогами на каблуке: тогда юбка будет закрывать верхнюю часть обуви. Так образ будет выглядеть максимально привлекательно и эффектно. Сверху можно добавить кардиган, пиджак оверсайз, а также аксессуари.

Худи + леггинсы + кроссовки

Стильный и комфортный наряд с леггинсами и свитшотом модницы особенно любят надевать, когда хочется комфорта. Сочетать его можно с пальто или тренчем, а также кроссовками и высокими носками. Этот образ вы точно видели на просторах соцсетей, но даже невзирая на его популярность, подобное сочетание вещей будет выглядеть стильно и актуально.

Плащ + костюмные брюки

Ни для кого не секрет, что широкие штаны уже давно вписались в модную повседневность. Осенью они станут хорошей альтернативой джинсам. Модели классического кроя подходят под любой образ. Если дополнить лук обувью на плоском ходу, худи или футболкой получатся модные аутфиты на каждый день. Можно так же попробовать сочетание с рубашкой и объемным тренчем. Ботильоны на небольшом подъеме или модные нынче лоферы позволят носить наряд в офис или на важные встречи.

Футболка + брючный костюм

Наверняка у каждой в шкафу висит брючный костюм, ведь уже не один сезон он является актуальным трендом. Представительницы мира моды точно не равнодушны к сочетанию пиджака и брюк, ведь готовы носить его не снимая. Например, с обычной белой футболкой, а также удобными кроссовками на низком ходу. Этот образ, не смотря на свою простоту, создает стильный и дорогой вид. Этой осенью актуальными будут классические черные костюмы, а также модели серого и шоколадного цветов.

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