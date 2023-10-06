Семь антитрендовых нарядов, которые французские женщины носят годами

Жительницы Франции для многих – образец сдержанного стиля, элегантности и женственности. В то время как во всем мире мода меняется, француженки упорно и годами носят свои любимые вещи, которые научились стилизовать в разных образах.

Французский стиль часто называют "классическим". В основном местные женщины предпочитают такие вещи, как блейзеры, свитера, свободные брюки, тренчи, прямые джинсы и лаконичные аксессуары. Редакторы Who What Wear рассказали, какие антитренды до сих пор можно увидеть в гардеробе французских леди (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пальто + Свитер + Брюки + Сапоги

Это сочетание такое простое, что уже стало базовым для француженок. Пока другие модницы экспериментируют с многослойностью и деталями, они придерживаются беспроигрышного варианта.

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Блэйзер + футболка + прямые штаны + балетки

Еще одна скучная комбинация, которую полюбили во Франции, подойдет для прогулок по Парижу. Вы удивитесь, но именно такое простое сочетание вещей выдает местных дам, а не длинные платья и береты, в которые наряжаются туристы.

Платье с цветочным принтом + обувь любого стиля

Минимум деталей – это о французских образах. Можно бесконечно комбинировать платье с футболками, пиджаками, безрукавками и корсетом, но простота все равно смотрится для французов лучше.

Тренч + джинсы + ботильоны

В модной индустрии уже кричат о том, что тренчи вышли из моды и стали слишком распространенными, но француженкам все равно. Верхняя одежда защищает их от ветра и дождя, а то, что такая же модель есть у каждой третьей модницы – несущественный нюанс.

Пиджак + "бельевое" платье

Те самые простые, прямые и однотонные платья до икры были на пике популярности несколько лет назад, но впоследствии надоели красавицам. Всем, кроме жительниц Франции.

Рубашка + прямые джинсы + кроссовки

Пусть женственный французский стиль не вводит в заблуждение иностранцев, ведь горожане так же ценят практичность кроссовок, которые с удовольствием комбинируют с рубашкой и свитером.

Свитер в полоску + юбка + каблуки

Все слышали, что горизонтальная полоска делает фигуру визуально более широкой, поэтому мало кто решается комбинировать одежду с таким принтом в образе. Однако утонченные и миниатюрные французские леди нашли удачную комбинацию.

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