5 лучших стрижек с челкой-шторкой, которая не выходит из моды уже второй год

Стрижка "шторка" уже второй год не выходит из трендов челки, за что ее уже скоро можно будет считать классикой. Она не только выглядит стильно, но и предусматривает комфортное ношение. Челка-шторка отличается от других видов стрижки небольшим пучком волос, которые обрамляют лицо с обеих сторон, из-за чего имеет пробор посередине.

Благодаря "пустоте" посередине она не закрывает глаза и не требует регулярной коррекции. Women пишет, что обычно "шторка" передает стиль 70-х годов а-ля Фарра Фосетта, но это лишь указывает на ее вневременность и универсальность.

Челка-шторка + каре

В стрижке "боб" можно запросто скрыть челку, если подрезать ее чуть выше уровня волос. Как указывает источник, он обрамляет лицо и придает короткой укладке подвижность и изящество.

Челка-шторка + стрижка каскад

Каскад является одним из самых популярных вариантов ношения "шторки". Более того, за прической легко ухаживать, а сама челка будет идеально подходить к стрижке.

Кудрявая прическа

Кудри помогут подчеркнуть скулы и обрамить лицо. Поэтому при накрутке прямых волос важно те же манипуляции делать с челкой.

Челка-шторка + "волчья" стрижка

В 2000-х годах "волчья" стрижка имела незаурядную трендовость. С ней, в частности, гармонично сочетается легкая невесомая челка, которая дополнит "шапку" из волос.

Винтажная челка-шторка

Винтажностью веет челка, если ее уложить назад, что действительно может напомнить шторки. В сочетании с текстурированными легкими волнами, образ будет выглядеть несравнимо.

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