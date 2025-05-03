Не леопард: какой принт стал самым популярным в 2025 году

После всплеска моды на леопардовые, зебровые и даже коровьи принты, тренды вернулись к своим истокам, а именно – к геометрическим дизайнам. И в 2025 году на пик популярности вышли клетчатые рубашки, брюки и другие лаконичные элементы гардероба.

Видео дня

Вероятно, это связано с популярностью кантри-стиля или просто цикличностью моды. О забытом тренде рассказали редакторы портала Who What Wear.

Возможно, вы уже видели на полках магазинов красные, желтые, бежевые или светло-коричневые рубашки из плотной ткани, которые даже подвинули классические джинсовые и кожаные куртки. Их можно накинуть на футболку, опрокинуть через плечи или же завязать на поясе.

Другой вариант стилизовать клетчатую одежду – добавить в свой образ юбку. Модель "карандаш" будет прекрасно выглядеть в офисном стиле, тогда как мини-вариант можно одеть на прогулку в теплые летние дни.

Пиджаки с геометрическим принтом тоже пользуются популярностью. Их можно носить в костюме с такими же клетчатыми брюками или отдельно с джинсами.

Клетчатый узор легко сочетается с однотонными вещами и подходит для разных стилей: от классики до гранжа, от кэжуала до офисного дресс-кода. Классическая клеточка придает образу текстуру и акцентность. Она может вытягивать силуэт или скрывать недостатки фигуры.

Ранее OBOZ.UA писал, что в моду вернулся деним-антитренд из 70-х. Эксперты полагают, что эти джинсы в этом году будут носить все.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.