Прическа Симоны Байлз наделала шум на Олимпийских играх-2024: что с ней не так и как прокомментировала гимнастка

Американская гимнастка Симоны Байлз, завоевавшая для своей страны золотую медаль на Олимпийских играх-2024, остро высказалась по поводу критики ее прически в сети. Интернет-пользователи делали ей замечания относительно коротких волос, торчащих из пучков и хвостиков, и призывали заколоть их.

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People пишет, что спортсменка записала несколько видео в InstaStories, где объяснила, что в основном люди так критикуют из-за ее темной кожи. Стоит отметить, что темнокожим американцам свойственно иметь пористые вьющиеся волосы, поэтому, чтобы собрать их в классический пучок или хвостик, приходиться перед этим выравнивать локоны.

Как отметила Симона в видеообращении, на момент записи она сидела в автобусе, где не работал кондиционер и была жара в 35 градусов Цельсия, что значительно влияет на состояние волос. "Не обращайтесь ко мне из-за моих волос. Это было сделано, но в автобусе нет кондиционера, и это как 90000 градусов", – обратилась к подписчикам спортсменка.

Она сделала замечание и предостерегла больше не критиковать ее волосы: "В следующий раз, когда вы захотите прокомментировать прическу темнокожей девушки, просто не делайте этого".

Накануне Олимпийских игр-2024 она рассказала журналу Elle, что приняла свои волосы такими, какие они от природы, поэтому больше не волнуется за заявления критиков. "Раньше я волновалась, что мою прическу сочтут непрофессиональной, но теперь меня это больше не смущает, – сказала гимнастка и добавила: – Я наконец учусь любить свои волосы, текстуру, которую имею, и стили, которые я умею делать".

Симона Байлз ранее жаловалась на поврежденные волосы в результате постоянных пучков и хвостиков. Процесс восстановления длился определенное время, поэтому у нее нет желания снова портить свое достояние.

В момент, когда спортсменка выполняла упражнения, которые принесли США золотую медаль и сделали Симону Байлз самой титулованной американской гимнасткой в истории Олимпийских игр, она имела пучок, из которого торчали именно те волосы, которые очень не нравились критикам.

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