Зверское убийство водителя BlaBlaCar: подозреваемый взорвался в квартире в Киеве. Фото 18+

В субботу, 23 марта, в Голосеевском районе Киева в жилом доме по адресу проспект Науки, 11 мужчина погиб в квартире в результате взрыва.

Отмечается, что хлопок услышали жильцы соседних квартир, они и сообщили о случившемся экстренным службам. Люди предположили, что сработала граната. Также была замечена женщина, которая выбегла из квартиры сразу после взрыва, сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

В то же время, "Информатор" уточняет, что погибший оказался Луаном Кингисеппом (Лука), разыскиваемым по делу об убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова.

Луан Кингисепп "Страна"

Указано также, что трагическое событие произошло в коридоре, так как именно там были повреждены стены, мебель и потолок. Там в луже крови лежал и погибший. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать факт смерти.

На месте работали патрульные, взрывотехническая служба, медики и следственно-оперативная группа.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, история с исчезновением водителя BlaBlaCar произошла в Украине в 2016 году. Мужчина 4 апреля выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе. После этого он бесследно пропал.

Тарас Позняков

В итоге правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

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