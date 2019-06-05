Жителей Киева атаковал смертельно опасный вирус: врачи бьют тревогу

В Киеве из-за употребления в пищу сушеной рыбы, изготовленной в домашних условиях, участились случаи заболевания ботулизмом.

Об этом в Facebook сообщает Инфекционное отделение 2-й Александровской клинической больницы Киева. Врачи сообщили, что украинцы продолжают пренебрежительно относиться к своему здоровью и жизни.

"Сейчас в отделении реанимации двое пациентов с этим уже не редким заболеванием. Оба заболели после употребления рыбы. Только за последние пять месяцев у нас пролечено шесть пациентов с ботулизмом. А это больше 600 тысяч гривен средств налогоплательщиков, которые были потрачены на противоботулинический антитоксин для этих пациентов. Эти средства можно было бы использовать для приобретения столь необходимых лекарств, шприцев, систем и многие другие медицинских средств", – сказано в сообщении.

Врачи рассказали трагический случай в результате которого женщина оказалась на больничной койке.

"13 мая около 19 часов она съела вяленую плотву домашнего приготовления и икру из нее. Почувствовала недомогание в 2:00 ночи 14 мая, то есть через 7 часов. Уже в 6:45 она была госпитализирована в отделение реанимации. В тот же день, в 9:55 из-за невозможности самостоятельно дышать, пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких. То есть уже через 15 часов после употребления рыбы. Противоботулинический антитоксин ввели в 11:15 этого же дня. Сегодня у нее 21-е сутки в реанимации, 21-е сутки на аппарате искусственной вентиляции легких, пневмония и другие осложнения", – отмечали врачи.

Медики призвали не рисковать жизнью и не покупать сушеную рыбу "с рук".

"Стоит ли таранька так дорого, чтобы терять жизни? Или в нашей стране очень не хватает продуктов питания? Нам некуда больше направить эти средства?" - отмечено в сообщении.

Больница unian.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Коростышевской гимназии на Житомирщине произошло массовое отравление школьников неизвестным веществом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!