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Внимание розыск: в Киеве засекли малолетнего живодера, ФОТО 18+

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В Святошинском районе Киева вычислили молодого парня - живодера, который проживает в районе школы №13 (ул. Генерала Потапова, 3).

"Внимание розыск!!! Знакомьтесь: проживающий в районе школы 13, малолетний утырок Ваня (там же и тусует). Убивает животных, скидывает фото в инсту", - сообщается в Facebook dtp.kiev.ua.

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Накануне малолетний живодер зверски убил кота.

"Вон кота убил: отрезал уши, а потом и голову", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве объявили в розыск догхантера Алексея Святогора, который хвастался убийством более тысячи бездомных собак.

Место
УкраинаКиев
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