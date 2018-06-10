Внимание розыск: в Киеве засекли малолетнего живодера, ФОТО 18+

В Святошинском районе Киева вычислили молодого парня - живодера, который проживает в районе школы №13 (ул. Генерала Потапова, 3).

"Внимание розыск!!! Знакомьтесь: проживающий в районе школы 13, малолетний утырок Ваня (там же и тусует). Убивает животных, скидывает фото в инсту", - сообщается в Facebook dtp.kiev.ua.

Накануне малолетний живодер зверски убил кота.

"Вон кота убил: отрезал уши, а потом и голову", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве объявили в розыск догхантера Алексея Святогора, который хвастался убийством более тысячи бездомных собак.