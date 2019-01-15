Внезапно набросились и повалили: в метро Киева дети зверски избили мужчину

В Киеве группа школьников жестоко избила мужчину около ТРЦ "Гулливер" у входа на станцию метро "Дворец Спорта".

О случившемся написала в Facebook жительница столицы Илона Силенко, которая не только стала свидетелем нападения, но и получила телесные повреждения и словесные угрозы в свой адрес. (Чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

"Примерно в 20:00-20:10 эти нелюди компанией из 10-15 человек побежали за мужчиной на моих глазах и, сбив его с ног, начали зверски избивать ногами по печени, голове. Я начала просить, чтобы остановились, на что девочки бросились и начали пытаться бить меня", – написала она.

Facebook Илона Силенко

Facebook Илона Силенко

Facebook Илона Силенко

Женщина обратилась с заявлением в полицию по факту нападения и попросила помощи у киевлян, которые могут узнать подростков на фотографиях. По словам Силенко, подобным образом школьники "развлекались". "Комментарий дежурного по станции на мое заявление – они же дети", – в недоумении написала киевлянка.

Facebook Илона Силенко

Отмечается, что нападавшие были задержаны полицией до выяснения всех обстоятельств инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Контрактовой площади группа парней напала на девушку-подростка.

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