В центре Киева "мажор" на элитном спорткаре обстрелял авто из-за ДТП: фото ЧП

В Печерском районе Киева вечером 22 марта водитель элитного спорткара устроил стрельбу. Это произошло во время спора из-за случившейся ДТП.

В процессе конфликта нарушитель достал пистолет и начал стрелять по машине оппонента, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители уточнили, что три автомобиля — "Мазератти", "Тойота" и "КИА" двигались Парковой дорогой, а при выезде на улицу Грушевского столкнулись на дороге. Мужчины начали спор, и водитель "Мазератти" достал оружие и начал стрелять по "КИА". После этого злоумышленник, оставив свой автомобиль, скрылся с места происшествия.

ЧП в центре Киева "Киев Оперативный"

ЧП в центре Киева "Киев Оперативный"

ЧП в центре Киева "Киев Оперативный"

Водитель обстрелянной "КИА" — 27-летний киевлянин не пострадал. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции и эксперты-криминалисты. Правоохранители изъяли отстрелянные гильзы, которые направят на экспертизу.

Следователи начали уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до семи лет заключения. Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания стрелка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 февраля возле ресторана в центре Киева мужчина ночью устроил стрельбу из ружья. Это произошло на бульваре Леси Украинки возле ресторана Benjamin Sheinker. Прибывшие на место полицейские остановили легковой Mercedes, в котором находились четыре человека и которые вели себя агрессивно.

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