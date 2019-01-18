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/Криминал

В Киеве банда подростков жестоко избила мужчину: момент попал на видео

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В сети появилось очередное видео нападения группы подростков на мужчину, которое произошло в январе в центре Киева, около метро "Дворец спорта".

На записи видно, что лежащего в снегу человека бьют ногами два парня, а еще несколько подростков периодически подбегают, чтобы нанести удары. Видео обнародовали на канале MigNews.ua в YouTube (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

После того, как очевидица избиения попыталась помешать подросткам, они начали ее толкать, а затем пробовали скрыться в подземном переходе.

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В Киеве подростки избили мужчину

В Киеве подростки избили мужчину

Скриншот

Известно также, что потерпевший в первые дни после нападения не обращался в полицию. Заявление написала только свидетельница, которая и сама пострадала от агрессивных детей.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 15 января группа из 10-15 подростков налетела на мужчину и жестоко избила его. Они наносили удары по голове и печени, а когда его попыталась спасти очевидица, то напали и на нее.

  • 16 января полиция сообщила, что следователи квалифицировали инцидент как хулиганство.

  • OBOZREVATEL выяснил, что банды подростков орудуют в столице как минимум три последних года. Не так давно они же избили мужчину с сыном-подростком.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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