Подростки избили персонал в известном супермаркете Киева: появилось видео

В одном из киевских супермаркетов сети "Сильпо" двое вооруженных подростков напали на охранников, после чего сбежали с места происшествия. Инцидент был зафиксирован на камеры наблюдения.

Так, парни решили украсть из магазина бутылку коньяка, текилы и шоколадку. Охрана заметила, как они положили спиртное под куртку и прошли мимо кассы, не оплатив товар, после чего их попросили задержаться. Молодые люди распылили в лицо охраннику газовый баллончик и убежали, сообщил "Киев Оперативный" на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео инцидента, проскрольте новость до конца).

Из-за использования балончика внутри помещения, супермаркет пришлось закрыть, а посетителей и персонал эвакуировать. Примерно через час, в момент, когда охране оказывали помощь врачи скорой помощи, подростки вернулись в магазин в балаклавах и с бейсбольными битами.

Скриншот из видео Киев Оперативный

Нарушители сразу же налетели на охрану и начали избивать, а затем вновь убежали. В настоящее время полиция проводит расследование.

Так как одному из них удалось унести бутылку коньяка, было заведено уголовное дело по статье 187 Уголовного Кодекса Украины "Разбой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожской области двое мужчин попытались ограбить супермаркет посреди дня. Парней 21 и 24 лет устроили разбойное нападение, но совершить преступление им помешали администратор магазина и охранник.