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КияниМедОбоз

Подростки избили персонал в известном супермаркете Киева: появилось видео

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В одном из киевских супермаркетов сети "Сильпо" двое вооруженных подростков напали на охранников, после чего сбежали с места происшествия. Инцидент был зафиксирован на камеры наблюдения.

Так, парни решили украсть из магазина бутылку коньяка, текилы и шоколадку. Охрана заметила, как они положили спиртное под куртку и прошли мимо кассы, не оплатив товар, после чего их попросили задержаться. Молодые люди распылили в лицо охраннику газовый баллончик и убежали, сообщил "Киев Оперативный" на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео инцидента, проскрольте новость до конца).

Из-за использования балончика внутри помещения, супермаркет пришлось закрыть, а посетителей и персонал эвакуировать. Примерно через час, в момент, когда охране оказывали помощь врачи скорой помощи, подростки вернулись в магазин в балаклавах и с бейсбольными битами.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Киев Оперативный

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Нарушители сразу же налетели на охрану и начали избивать, а затем вновь убежали. В настоящее время полиция проводит расследование.

Так как одному из них удалось унести бутылку коньяка, было заведено уголовное дело по статье 187 Уголовного Кодекса Украины "Разбой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожской области двое мужчин попытались ограбить супермаркет посреди дня. Парней 21 и 24 лет устроили разбойное нападение, но совершить преступление им помешали администратор магазина и охранник.

Тема
Kyiv.City
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Моня
Моня
ОБЪЕКТИВНО:Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, нынешняя власть ничего не делает для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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Попович Олег
Попович Олег
Я херею безтолковые за бутылку вонючего пойла под статью нешуточною.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Фигня, онижедети развлекаются.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Bogachuk Alex, Дело не в этом. А в том, что у нынешней окраинской молодёжи совсем отсутствуют моральные тормоза. Они уже поняли, что всё дозволено.
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Пигин Макс, А когда такая охрана на детях развлекается все норм. Тут сложная проблема и те и те не правы. Нормативов нет.
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