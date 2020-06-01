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1 июня • обновлено в 09:08
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В метро Киева начали действовать новые правила: что ограничат

1.1т
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С понедельника, 1 июня, некоторые станции метро Киева будут закрывать на вход в час пик, чтобы соблюдать правила социального дистанцирования.

Как рассказала в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон, с 1 июня ожидается увеличение количества пассажиров, поскольку возобновится пригородное сообщение.

В Киеве ограничат вход пассажиров в метро

В Киеве ограничат вход пассажиров в метро

"Такая практика применяется при массовых мероприятиях, которые неоднократно проходили в Киеве, когда на станции может работать вместо трех дверей на вход две-одни двери для того, чтобы растянуть пассажиропоток. А с 1 июня мы понимаем, что будет увеличиваться пассажиропоток, потому что поедет пригород... Поэтому еще раз напоминаем, что могут быть ограничения на вход на некоторых станциях", – заявила она.

По словам Макогон, ситуация постоянно мониторится, поэтому станции, где понадобятся ограничения, будут определять в режиме реального времени.

Она подчеркнула, что пускать в метро будут всех – речь идет лишь о том, чтобы рассредоточить пассажиров и дать им возможность соблюдать дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в Киеве и Харькове после почти двух месяцев закрытия на карантин возобновили работу метро.

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Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Теги
метро вирус карантин
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