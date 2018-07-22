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LadyCity

В Киево-Печерской лавре вывесили фото Путина: украинцы в гневе

3.2тЧитать новость на украинском

В Киево-Печерской лавре во время выставки ко Дню крещения Киевской Руси были замечены фотографии с главой России Владимиром Путиным.

Об этом в Facebook сообщил и.о. главы организации "Всеукраинская люстрация" Александр Куликовский, призвав СБУ обратить внимание на данный инцидент.

"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка к крещению Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста Путина. Еду туда, чтобы разобраться в ситуации, придется вызывать и полицию, и СБУ, чтобы прекратить издевательства и надругательства этими фото над временно оккупированной украинской святыней. Это все в Трапезном Храме!" - рассказал он.

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Пользователи сети были возмущены увиденным и выразили недоумение от того, как могут в Лавре размещать фото Путина, когда РФ воюет против Украины уже 5-й год.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Порошенко предупредил о происках Москвы касательно создания в Украине единой церкви.

Место
УкраинаКиев
Объект
Киево-Печерская лавра
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Макс
Макс
Це взагалі скотство! Скільки ж ще у нас прокремлівських вилупків сидить?!
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