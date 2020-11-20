В Киеве за сутки поймали 28 пьяных водителей

В Киеве 19 ноября патрульные полицейские выявили признаки алкогольного или наркотического опьянения у 28 водителей.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, двое из них стали участниками ДТП.

Всего на протяжении суток патрульные зафиксировали 135 дорожно-транспортных происшествий, из них 6 – с потерпевшими.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Сквирском районе Киевской области 18 ноября грузовик Mercedes сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП. Автомобиль, который может быть причастен к смертельному ДТП, полицейские нашли в соседнем поселке.

Напомним, согласно официальным данным Патрульной полиции Украины, количество ДТП в октябре, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, выросло на 11,2%. В результате аварий 331 человек погиб, еще 2 932 – пострадали.