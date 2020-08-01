В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у более чем 100 человек: Кличко озвучил статистику на 1 августа

В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 101 человека.

В Киеве по состоянию на 1 августа количество зараженных коронавирусом выросло до 8342 человек. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 101 жителя столицы.

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Как написал в Telegram мэр города Виталий Кличко, за сутки два человека умерли, за весь период COVID-19 унес жизни 134 киевлян.

Среди заболевших:

39 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;

59 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;

3 девочки – 12, 16 и 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Печерском районе – 16, в Дарницком – 15, в Соломенском районе – 14 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 40 человек. Всего за период пандемии болезнь преодолел 2981 киевлянин.

Telegram Виталия Кличко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 1 августа в Украине официально подтверждены 71 056 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1172 – обнаружены за прошедшие сутки.