В Киеве водитель выбросил из маршрутки девушку, оплатившую проезд монетами. Видео

В Киеве на Позняках водитель маршрутки грубо вытолкал из салона девушку якобы за то, что она оплатила проезд монетами.

Как сообщает Telegram-канал KIEVMAP со ссылкой на очевидцев, в маршрутном такси №511 девушка расплатилась железными гривнами.

"Водитель не стал принимать такие деньги и попросил заменить на бумажные. Когда та отказалась, вышвырнул девушку из автобуса", – говорится в сообщении.

Никто из пассажиров маршрутки не заступился за пострадавшую.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля в Днепре водитель вышвырнул из маршрутки парня без маски.