В Киеве водитель выбросил из маршрутки девушку, оплатившую проезд монетами. Видео
В маршрутке №511 на Позняках девушка расплатилась железными гривнами
Водитель не стал принимать такие деньги и набросился на пассажирку
Никто в маршрутке не заступился за пострадавшую
В Киеве на Позняках водитель маршрутки грубо вытолкал из салона девушку якобы за то, что она оплатила проезд монетами.
Как сообщает Telegram-канал KIEVMAP со ссылкой на очевидцев, в маршрутном такси №511 девушка расплатилась железными гривнами.
"Водитель не стал принимать такие деньги и попросил заменить на бумажные. Когда та отказалась, вышвырнул девушку из автобуса", – говорится в сообщении.
Никто из пассажиров маршрутки не заступился за пострадавшую.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля в Днепре водитель вышвырнул из маршрутки парня без маски.