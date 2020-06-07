В Киеве улучшилась статистика по коронавирусу: Кличко привел свежие данные

По состоянию на утро 7 июня коронавирус в Киеве подтвердили у 3418 человек. Из них у 43 заболевание обнаружили за последние сутки.
Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко. Днем ранее было зафиксировано почти вдвое больше зараженных – 83.
Всего от COVID-19 скончалось 77 жителей столицы.
Мэр Киева озвучил статистику по коронавирусу
За сутки заболели:
24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет;
16 мужчин от 22 до 82 лет;
2 девочки, которым по 4 года, и пятимесячный мальчик.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, другие – на самоизоляции, под контролем медиков.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 9, в Святошинском – 7 и в Соломенском – 6.
Telegram Виталия Кличко
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 июня в Украине зафиксировано 26 999 случаев коронавируса, из них 788 – летальных.
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