В Киеве у стен церкви голые девушки устроили съемку. Видео

У стен Андреевской церкви в центре Киева состоялись съемки видео с двумя обнаженными девушками.

Как сообщил Telegram-канал PavlovskyNEWS, перформанс засняли прохожие на Андреевском спуске (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

Из одежды на девушках были тольки шапочки, варежки и маски.

Напомним, Андреевскую церковь передали Константинопольскому патриархату за получение Томоса еще в 2018 году, но храм остается в ведомстве государственного заповедника "София Киевская".

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