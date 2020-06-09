Судья Шестого апелляционного суда Константин Бабенко едва не выбил телефон из рук журналистки журнала "Новое время" Кристины Бердинских.

На своей странице в Facebook она написала, что такую реакцию судьи вызвал вопрос о его задолженности перед ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома) элитного жилого комплекса на Печерске.

Судья Константин Бабенко попытался выбить телефон у журналистки sud.ua

Она уточнила, что долг превышает 230 тысяч гривен. Общий долг ОСМД перед Киевтеплокоммунэнерго составляет около 3 миллионов гривен.

По словам Бердинских, Бабенко присутствовал на последнем собрании ОСМД и постоянно выходил куда-то: "Несколько раз он покидал собрание, шел куда-то со двора и возвращался в еще более нетрезвом состоянии".

Журналистка отметила, что судья на собрании обещал погасить долг постепенно.

"В конце собрания, когда попросили поднять руки есть ли должники среди жителей, он поднял руку и начал рассказывать кому-то из жителей, что он погасит долг постепенно. В квартире, оформленной на его дочь, и где он проживает все эти годы, наибольшая сумма долга перед ОСМД всех жителей – долг составляет более 230 тысяч грн. Судья его не выплачивает, были даже судебные процессы по этому поводу и ничего. Он продолжает не платить", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года судью Бабенко поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В январе суд оправдал его.

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