В связи с увеличением количества заболеваний коронавирусом, зафиксированном в Киеве, столичные власти приняли решение об усилении контроля за соблюдением карантина.

В ближайшие выходные – 13-14 июня – в Киеве будут работать мобильные группы. Об этом в эфире ObozTV рассказал советник киевского городского головы Владимир Бондаренко.

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По его словам, рост заболеваемости связан с двумя причинами – объективной и субъективной. Первая состоит в открытии новых сфер городской жизни, вторая – с тем, что большая часть горожан восприняли ослабление карантина как его завершение и прекратили придерживаться необходимых санитарных норм.

В Киеве введут усиленный контроль за соблюдением карантина

"Сегодня (12 июня, – Ред.) мы приняли решение об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических требований. На выходных и, начиная с понедельника, в усиленном режиме будут работать мобильные группы. Городской голова сегодня призвал правоохранителей более активно противодействовать фактам нарушения", – сообщил Бондаренко.

В то же время он заметил, что многое зависит и от самих горожан. "Конечно, правоохранителя на каждом углу мы не поставим. Тут есть наша общая ответственность: либо мы сплотимся и будем придерживаться этих требований, либо нам придется возвращаться к ограничениям, которые нам всем не нравятся и которые убивают экономику", – призвал советник мэра.

Как писал OBOZREVATEL, 10 июня Украина перешла на очередной этап смягчения карантина. Разрешена работа баз отдыха, санаториев и проведение массовых культурно-художественных мероприятий. Вместе с тем количество новых случаев заражения с каждым днем растет. Так, по состоянию на утро 12 июня за сутки в стране было зафиксировано 683 новых случаев заражения, из них в Киеве – 95.

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