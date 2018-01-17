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В Киеве произошло страшное смертельное ДТП: появилось видео

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Во вторник, 16 января, в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"Смертельная авария произошла около 21:20 на Набережном шоссе. Водитель автомобиля ToyotaCamry, д.н.з. AA5550AX, не справился с управлением, и на полной скорости въехал в опору моста Метро", - написано в сообщении.

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От удара водителя и пассажира зажало в авто. От полученных травм пассажир скончался на месте, а водителя срочно госпитализировали.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в Харькове произошло смертельное ДТП с подростками.

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Темы
Новости Киева и Киевской области ДТП в Киеве
Место
УкраинаКиев
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