В Киеве произошло страшное смертельное ДТП: появилось видео

Во вторник, 16 января, в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб один человек.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"Смертельная авария произошла около 21:20 на Набережном шоссе. Водитель автомобиля ToyotaCamry, д.н.з. AA5550AX, не справился с управлением, и на полной скорости въехал в опору моста Метро", - написано в сообщении.

От удара водителя и пассажира зажало в авто. От полученных травм пассажир скончался на месте, а водителя срочно госпитализировали.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в Харькове произошло смертельное ДТП с подростками.