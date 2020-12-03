Рынки в Киеве бесцеремонно "забили" на карантин. Фотофакт

В Киеве, несмотря на печальную статистику и ежедневный рост заболевших COVID-19, продавцы и покупатели на рынках не спешат соблюдать карантинные ограничения и нарушают их.

OBOZREVATEL выяснил, что чаще всего полный игнор касается использования и ношения средств защиты. Люди даже не боятся штрафов, которых правоохранители выписали уже тысячи.

Предупреждения властей и разъяснительная работа не подействовала на большинство продавцов. Чаще всего они носят средства защиты, не до конца одев их на лицо. Оправдываются работники торговли якобы нехваткой воздуха.

"Представьте, я целый день стою у прилавка. Не хватает воздуха. Поработайте таким образом несколько дней подряд и сами поймете, как это тяжело. Между прилавком и покупателем есть большое расстояние, а значит риск минимальный", – рассказала продавщица мясного магазина.

В некоторых торговых точках с кондитерскими изделиями установлен экран. Но при этом товар не прикрыт даже обыкновенной пленкой, маски на лице тоже нет у продавца.

Как рассказала сотрудница одного из киевских магазинов, средства защиты они покупают за свой счет, а многие торговцы носят их пока они не порвутся. Это касается как масок, так и перчаток.

На официальных рынках продавцы еще как-то пытаются соблюдать карантин, в частности за этим следит администрация. Но на так называемых стихийных или диких базарах нарушают все.

Так, например, возле торговой точки, которая находится неподалеку от овощного рынка в Деснянском районе, продавец и покупатели стояли без соблюдения дистанции и без масок. На замечание они отреагировали резко и в грубой форме потребовали перестать их снимать и уйти. Продавец вообще заявил, что он здоров и его клиентам ничего не грозит.

У большинства "стихийных" торговцев такие товары как малосольные огурцы или грибы стоят открыто.

Как рассказала OBOZREVATEL семейный врач Рита Гофман, заражение коронавирусом происходит через носоглотку, а не через ротоглотку. Чтобы заразиться через еду, нужно очень сильно постараться. Наиболее уязвима именно носоглотка. Заражение идет в основном при дыхании.

Заражение происходит, когда две носоглотки не защищены – покупателя и продавца. Или в транспорте и так далее. Вирус долго не выживает на продуктах. Он "держится", но не в такой степени, чтобы заразить и вызвать болезнь.

По словам медика, поскольку продавцы заинтересованы в том, чтобы сохранить свой бизнес, покупатель должен требовать выполнения своих прав. Достаточно просто сказать, что вы позвоните на горячую линию.

Если продавец будет знать, что это сделают и его закроют, то он очень быстро начнет носить маску так, как надо и закрывать продукты пленкой, периодически делать проветривание и влажную уборку, не допускать столпотворения в магазине.

Людям лучше ничего не покупать в таком месте и просто уходить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 3 декабря коронавирусом в Украине и мире заразились 64,8 млн человек. За минувший день выявлено 634 970 новых инфицированных.