В Киеве подростки устроили погром в трамвае: полицию встречали матами. Видео

В воскресенье, 11 октября, возле станции метро "Черниговская" два подростка устроили драку в трамвае и были жестко задержаны полицией.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, во время погрома хулиганы выбили стекло, после чего пытались убежать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Попробовали "прыгнуть" и на патрульных, но были моментально и довольно жестко задержаны", – говорится в сообщении.

При этом подростки "крыли" полицейских отборным матом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 16-летний подросток уже не впервые пугает местных жителей муляжом пистолета. Также он регулярно устраивает дебош в общественных местах.