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В Киеве – почти 8,5 тысяч зараженных коронавирусом: Кличко озвучил данные по районам

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Кияни
1,9 т.
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 110 человек

В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 110 человек.

В Киеве по состоянию на 2 августа количество зараженных коронавирусом выросло до 8452 человек. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 110 жителей столицы.

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Как написал в Telegram мэр города Виталий Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 20, в Дарницком – 19 и в Соломенском районе – 13 случаев.

За сутки заболели:

  • 57 женщин в возрасте от 20 до 81 года;

  • 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет;

  • 2 девочки – 15 и 16 лет и 4 мальчиков от 3 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.

Telegram Виталия Кличко

Telegram Виталия Кличко

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Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 2 августа в Украине официально подтверждены 72 168 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1112 – обнаружены за прошедшие сутки.

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