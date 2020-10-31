В Киеве ограничат скорость на дорогах до 50 км/ч. Список улиц

В Киеве на семи участках улиц на пять месяцев снизят максимально разрешенную скорость с 80 до 50 км/ч.

Ограничения будут действовать с 1 ноября 2020 года по 1 апреля 2021 года, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что такое решение было принято с целью уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге.

Речь идет о следующих участках:

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы О. Бальзака),

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков),

Надднепрянское шоссе,

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного)

улица Саперно-Слободская (от улицы Н. Гринченко до Южного моста),

проспект М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2018 года в украинских населенных пунктах было введено ограничение максимальной скорости до 50 км/ч.