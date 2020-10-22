В Киеве оборвался аварийный лифт с человеком. Видео

В Киеве на улице Шептицкого, 24В (Днепровский район) оборвался трос лифта, что привело к его падению.

Как сообщает Telegram-канал "Киев оперативный", на момент ЧП внутри лифта находился человек. К счастью, после поломки вовремя сработали экстренные тормозные колодки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам местных жителей, они уже давно просили заменить лифт, поскольку он находился в аварийном состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL: