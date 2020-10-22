В Киеве оборвался аварийный лифт с человеком. Видео
В Киеве на улице Шептицкого, 24В (Днепровский район) оборвался трос лифта, что привело к его падению.
Как сообщает Telegram-канал "Киев оперативный", на момент ЧП внутри лифта находился человек. К счастью, после поломки вовремя сработали экстренные тормозные колодки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По словам местных жителей, они уже давно просили заменить лифт, поскольку он находился в аварийном состоянии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 октября в Днепровском районе Киева оборвался лифт с медработниками, которые приехали на срочный вызов. В кабине с врачами в момент инцидента находилась 10-летняя девочка, которая вышла их встречать.
В марте еще в одной многоэтажке столицы Украины оборвался лифт с женщиной внутри. Жители также неоднократно жаловались на его неудовлетворительное состояние.