В Киеве на ходу вспыхнул автобус: фото и видеофакт

В Киеве на улице Дегтяревской вечером 31 мая загорелся автобус во время движения.

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Это случилось в районе дома №10. Как говорилось в прямом эфире телеканала "112", автобус ехал в депо, когда случилось возгорание сзади.

Водитель вызвал пожарных и пытался сам затушить огонь. Когда мужчина был внутри автобуса, двери внезапно захлопнулись. С большими усилиями ему удалось их открыть и выбраться наружу.

Полиция перекрыла движение по улице. О причинах возгорания ничего неизвестно.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Киеве случился пожар на Трухановом острове произошел пожар.