В Киеве коммунальщиков смыло в коллектор, есть погибший. Фото и видео

В Дарницком районе Киева произошла авария в коллекторе, в результате чего пострадали четверо сотрудников "Киевводоканала". Один из них позднее умер в реанимации.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Киеве, инцидент произошел в 11:03 на перекрестке улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе во время проведения ремонтных работ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Спасатели уточнили, что работников в результате аварии смыло напором холодной воды. Им удалось достать всех пострадавших, одного из которых госпитализировали.

На сайте "Киевводоканала" позднее сообщили, что один из пострадавших скончался в реанимации. Речь идет о электросварщике 6 разряда Анатлии Лисюке 1959 года рождения.

В больнице находится один пострадавший с травмами средней степени тяжести и еще один лечится дома.

При этом в компании добавили, что во время работ произошла утечка газовоздушной смеси. Сейчас проводится служебное расследование.

В свою очередь очевидцы в Facebook-группе "Новая Дарница" пишут, что четверых рабочих буквально засосало в коллектор во время происшествия. троих достали оперативно, а четвертого через 100 метров в люке.

(Видео Telegram " Дарниця Live")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Обухове на Киевщине 22 октября произошел пожар на предприятии по утилизации химических веществ и медицинских препаратов, в результате которого пострадали четверо работников.