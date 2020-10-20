В Киеве из окна больницы выбросилась женщина с COVID-19

В Киеве из Александровской больницы, опорной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выбросилась женщина.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Собеседники отметили, что трагический инцидент произошел 19 октября около 7 утра. Женщина выпала из окна 4-ого этажа.

Погибшей было 60 лет. От полученных травм она скончалась в реанимации. Женщина лечилась от COVID-19.

Детали трагедии уточняются.

Напомним, ранее винфекционной больнице №4 в Киеве двое мужчин с разницей в один день, 21 и 22 сентября, совершили самоубийства. Они выпрыгнули из окна второго этажа центрального корпуса. Оба пациента 68-ми и 42-х лет были заражены коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 21 сентября 13-летняя девочка выпала из окна 12-го этажа многоквартирного дома.