В Киеве грабитель с пистолетом напал на женщину

В Соломенском районе Киева произошло разбойное нападение. Преступник с короткоствольным оружием ограбил женщину.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось утром 24 октября на ул. Соломенской.

"Около половины седьмого утра к 47-летней женщине на улице подскочил мужчина и, угрожая пистолетом, потребовал отдать деньги и ценности", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

По его информации, грабитель забрал у жертвы золотые украшения, сумку с вещами и документами, а также около шести тысяч гривен.

В случае поимки преступнику грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе столицы 24 октября произошло жестокое убийство женщины. По новой информации, она добровольно пошла за вероятным убийцей.

Также мы рассказывали, что в Киеве ежедневно происходит несколько нападений с целью ограбления. Преступники вырывают у женщин сумки и телефоны, а мужчин бьют по голове и забирают деньги.