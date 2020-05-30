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30 мая • обновлено в 11:22
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В Киеве десятки новых заболевших COVID-19: статистика на 30 мая

2.1т
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В Киеве по состоянию на 30 мая зафиксировали 2904 подтвержденных случая COVID-19. В столице за последние сутки коронавирус обнаружили у 55 человек, 7 из них – медики.

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Как сообщил в Telegram мэр столицы Украины Виталий Кличко, за сутки один случай болезни летальный.

В Киеве за сутки более 50 человек заболели COVID-19

В Киеве за сутки более 50 человек заболели COVID-19

Среди заболевших за сутки:

  • 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет;

  • 19 мужчин от 21 до 81 лет;

  • 1 девочка в возрасте 15 лет и 1 мальчик, которому 3 года.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в столице 40 человек. Всего за период пандемии коронавирус преодолели 637 жителей Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксировано 23 204 случая коронавируса (COVID-19), из них 696 случаев летальные.

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Тема
Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Теги
КГГА вирус
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  • УКРАИНА:

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