В Киеве 15-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа

В Дарницком районе Киева 15-летняя девушка выпала из окна квартиры на четвертом этаже жилого дома во время игры с сестрой.

Инцидент произошел в четверг вечером, 22 октября. Как информирует Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в Facebook, вызов об инциденте в диспетчерскую службу поступил в 21:08.

"Госпитализирована с переломом костей таза, открытым переломом правой голени", – говорится в сообщении.

По данным источника OBOZREVATEL, в тот вечер две сестры играли дома и во время забав одна вскочила на подоконник. Там они продолжили толкаться, в результате чего одна из девушек случайно выпала из окна Она жива, событие квалифицировано как несчастный случай.

Напомним, что в этот же день в Киеве на улице Соломенской с 9 этажа жилого дома выпали женщина и малолетний ребенок. Оба погибли мгновенно, в сети был опубликован стрим с места трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL: