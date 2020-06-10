В Киев за детьми от суррогатных матерей приехали родители: трогательные фото первой встречи

Родители некоторых младенцев, которых родили суррогатные матери в Украине, и которые из-за закрытия границ находились в киевском отеле "Венеция", прилетели забрать детей.

В частности, супружеские пары прибыли из Аргентины и Испании. Об этом сообщает hromadske.ua на странице в Facebook.

"Они не видели детей из-за карантина и закрытые границы. Младенцы находились в гостинице в Киеве", – подчеркнули в сообщении.

Родители-иностранцы прилетели забрать младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей hromadske.ua

В сети также были обнародованы фотографии с момента первой встречи родителей-иностранцев со своими малышами, которых им родили украинские суррогатные матери.

Родители-иностранцы прилетели забрать младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей hromadske.ua

Напомним, что 46 младенцев, рожденных от суррогатных мам, почти месяц находились в гостинице одной из столичных клиник. История же вокруг того, что их из-за закрытия границ не могли забрать родители, побудила в Украине дискуссии о запрете суррогатного материнства.

Родители-иностранцы прилетели забрать младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей hromadske.ua

Родители-иностранцы прилетели забрать младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей hromadske.ua

Родители-иностранцы прилетели забрать младенцев, рожденных от украинских суррогатных матерей hromadske.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине из-за карантина застряли десятки детей, рожденных от суррогатных матерей для иностранцев. Их поместили в гостиницу одной из киевских клиник.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, мол, ситуация с младенцами в гостинице продемонстрировала, что у детей, рожденных суррогатными матерями, нет прав.

Как пояснила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, детей, рожденных способом суррогатного материнства от иностранных граждан, которых поместили в столичном отеле "Венеция", родители не смогли забрать из-за невозможности оформления документов на выезд во время карантина.

Вскоре Денисова добавила, что в Украине в течение нескольких месяцев должны родиться еще 52 ребенка от суррогатных матерей. И это только в одной киевской клинике, вокруг которой разгорелся скандал из-за невозможности родителями забрать младенцев.

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