"У нас разве война?" "Укрзалізниця" угодила в новый скандал из-за военных

Дежурная по Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве заявила, что в Украине нет войны.

Таким образом она объяснила нерабочие кассы для военнослужащих. Разговор передал известный журналист и волонтер Тим Златкин на своей странице в Facebook.

"Спрашиваю у дежурной по вокзалу, почему не работают кассы для военнослужащих... Опять. Напоминаю, не в первый раз уже. "У нас что, война в стране закончилась?". Дежурная мне с ухмылкой отвечает: "Какая война? У нас разве война?" — рассказал он.

"Информатор"

Журналист обратился на "горячую линию" "Укрзалізниці", чтобы прояснить ситуацию.

На данный пост с описанием произошедшего отреагировал представитель перевозчика: он попросил уточнить детали инцидента и поблагодарил за обращение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что проводники на "Укрзалізниці" крутят в украинских поездах сериалы российского режиссера Федора Бондарчука, которому СБУ запретила въезд на территорию страны.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!