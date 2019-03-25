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/Новости Киева

"У нас разве война?" "Укрзалізниця" угодила в новый скандал из-за военных

7.4тЧитать материал на украинском

Дежурная по Центральному железнодорожному вокзалу в Киеве заявила, что в Украине нет войны.

Таким образом она объяснила нерабочие кассы для военнослужащих. Разговор передал известный журналист и волонтер Тим Златкин на своей странице в Facebook.

"Спрашиваю у дежурной по вокзалу, почему не работают кассы для военнослужащих... Опять. Напоминаю, не в первый раз уже. "У нас что, война в стране закончилась?". Дежурная мне с ухмылкой отвечает: "Какая война? У нас разве война?" — рассказал он.

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"У нас разве война?" "Укрзалізниця" угодила в новый скандал из-за военных

"Информатор"

Журналист обратился на "горячую линию" "Укрзалізниці", чтобы прояснить ситуацию.

На данный пост с описанием произошедшего отреагировал представитель перевозчика: он попросил уточнить детали инцидента и поблагодарил за обращение.

"У нас разве война?" "Укрзалізниця" угодила в новый скандал из-за военных

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что проводники на "Укрзалізниці" крутят в украинских поездах сериалы российского режиссера Федора Бондарчука, которому СБУ запретила въезд на территорию страны.

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Персона
Тим Златкин
Место
УкраинаКиев
Тег
Укрзалізниця
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Макарский Александр
Макарский Александр
У бандер-рагулей война в кастрюлях
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну если только гражданская война!!! А так Украина ни кому войну не объявляла, та и Украине ни кто не объявлял.
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4
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Украина Воюет с Россией ! 15 тысяч погибших , десятки разрушенных городов ,миллионы беженцев...... Россия на войну так и не пришла .
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