В Раде нашли тайную "кнопку для голосования". Фотофакт

В Верховной Раде Украины парламентарий обнаружил неприятный сюрприз в сессионном зале ― комок из прилепленных жвачек.

Фотографию находки с саркастической подписью опубликовал на своей странице нардеп от ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

"Сессионный зал. Ложа почетных гостей. В перерыве подсел туда к коллеге, чтобы поговорить. И имел неосторожность сделать несколько лишних движений и прикоснуться к нижней части деревянного стола. Там ― традиционно прилеплена жвачка, да и не одна", ― пересказал Ильенко.

Фотофакт конфуза он предложил назвать "Светом законотворчества" или "Рождением поправки из духа регламента".

Facebook Андрей Ильенко

Шутки над увиденным продолжились и в комментариях.

"Признак сакральности власти", "Это подслушка", "Тайная кнопка для голосования", ― высказались пользователи под постом.

Facebook Андрей Ильенко

Facebook Андрей Ильенко

Facebook Андрей Ильенко

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