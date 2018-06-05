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В Раде нашли тайную "кнопку для голосования". Фотофакт

2.3тЧитать новость на украинском

В Верховной Раде Украины парламентарий обнаружил неприятный сюрприз в сессионном зале ― комок из прилепленных жвачек.

Фотографию находки с саркастической подписью опубликовал на своей странице нардеп от ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

"Сессионный зал. Ложа почетных гостей. В перерыве подсел туда к коллеге, чтобы поговорить. И имел неосторожность сделать несколько лишних движений и прикоснуться к нижней части деревянного стола. Там ― традиционно прилеплена жвачка, да и не одна", ― пересказал Ильенко.

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Фотофакт конфуза он предложил назвать "Светом законотворчества" или "Рождением поправки из духа регламента".

Facebook Андрей Ильенко

Шутки над увиденным продолжились и в комментариях.

"Признак сакральности власти", "Это подслушка", "Тайная кнопка для голосования", ― высказались пользователи под постом.

Facebook Андрей Ильенко

Facebook Андрей Ильенко

Facebook Андрей Ильенко

Как писал OBOZREVATEL, депутат Рады угодил в громкий скандал из-за парковки.

Место
УкраинаКиев
Объект
Верховная Рада Украины
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