"Спасибо деду за победу!" В Киеве вспыхнул скандал из-за "русской скрепы"

В сети вспыхнул скандал из-за появившихся на Майдане независимости в Киеве надписей.

В частности, в субботу, 17 марта, вечером в центре столицы появились флаги, а на них фразы: "Крым - наш!", "Симферополь - наш!","Алушта - наш!" и т. п.

Однако самое большое возмущение у пользователей вызвала надпись: "Спасибо деду за победу 1918 года - должны повторить!". По их словам, авторы задумки воспользовались главной "российской скрепой".

В надписи речь идет о Крымской операции, проведенной в апреле 1918 года. Тогда Крымская группа войск армии Украинской Народной Республики (УНР) под командованием П. Ф. Болбочана осуществила поход в Крым с целью свержения советской власти, установления контроля над полуостровом и захвата Черноморского флота.

Как сообщал "Обозреватель", в воскресенье, 18 марта, в аннексированном Крыму и Севастополе, несмотря на резкие высказывания руководства ЕС и МИД Украины, также устроили президентские выборы.