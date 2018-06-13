УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

"Спасать было уже поздно": в Гидропарке Киева произошло ЧП

2.2тЧитать новость на украинском

В столичном Гидропарке вечером 12 июня утонул мужчина.

Он пытался переплыть Венецианский пролив, но начал идти под воду на середине пути, пишет "Информатор".

"Пляжные спасатели, которые дежурили на берегу, уже закончили свою работу. В этот момент к ним подбежали очевидцы. Когда начали искать пострадавшего ― было уже поздно", ― рассказали в издании.

"Информатор"

Новости
На Волге баржа протаранила катамаран: 11 погибших

Отмечается, что тело мужчины водолазы ГосЧС нашли спустя час.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине появилась карта самых опасных водоемов.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги