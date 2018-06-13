"Спасать было уже поздно": в Гидропарке Киева произошло ЧП

В столичном Гидропарке вечером 12 июня утонул мужчина.

Он пытался переплыть Венецианский пролив, но начал идти под воду на середине пути, пишет "Информатор".

"Пляжные спасатели, которые дежурили на берегу, уже закончили свою работу. В этот момент к ним подбежали очевидцы. Когда начали искать пострадавшего ― было уже поздно", ― рассказали в издании.

"Информатор"

Отмечается, что тело мужчины водолазы ГосЧС нашли спустя час.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине появилась карта самых опасных водоемов.