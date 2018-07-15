Сейчас дороже, чем в Польше: найден способ спасти Киев от повышения цен на проезд

Повышение цены за проезд в общественном транспорте Киева до 8 гривен свидетельствует о некомпетентности чиновников, а ситуацию может исправить создание единой транспортной системы.

Существует проект решения Киевсовета "Об организации перевозки пассажиров и оплату проезда на городских маршрутах (линиях) общего пользования в городе Киеве", рассказал аналитик и активист Александр Солонько в своем блоге на "Украинской правде".

Он перечислил самые главные пункты проекта: отказ от маршруток, создание электронного билета, внедрение автоматизированной системы учета оплаты и пассажиропотока.

"В целом, вместо предложенных властями 1300 гривен в месяц на одного пассажира в качестве полного спектра транспортных услуг (использование всех видов городского транспорта), предложенный проект позволит снизить эту сумму до 500-600 гривен. Например, в Варшаве этот показатель колеблется на грани 700-800 гривен", - объясняет Солонько.

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Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным КГГА, сейчас коммунальные транспортные предприятия работают в убыток. Чиновники надеются, что полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий.