МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
раскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Ремонт Шулявского моста в Киеве: появились первые фото

1.6тЧитать материал на украинском

Новая развязка на Шулявском путепроводе после реконструкции будет в виде неполного клевера — моста с тремя съездами.

На развязке появится велодорожка шириной два метра и общей длиной 985 метров, рассказал в интервью "Новому Времени" замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Новости
Метро на Виноградарь, Шулявский мост и дома АТОшникам: на что пойдет бюджет Киева в 2019 году

Чиновник отметил, что на одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Движение на Шулявском мосте намерены остановить весной нынешнего года. Однако со сроками могут возникнуть проблемы. Ведь чтобы построить запланированную развязку, нужно снести цех № 5 госзавода "Большевик", сообщил Давтян.

На данный момент этот вопрос еще не решен. В Киевсовете ведут переговоры с Фондом госимущества, на балансе которого находится предприятие.

Шулявский мост

Шулявский мост

Freepik

Шулявский мост

Шулявский мост

Freepik

Отметим, что стоимость всего проекта составляет 0,83 млрд грн, а реализован он должен быть за ближайшие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины открыли дело по признакам антиконкурентных согласованных действий во время проведения тендера на ремонт Шулявской развязки.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
7
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Надеюсь Медовара не забыли консультантом позвать? А то он обидчивый. Проклянёт, как Крымский мост. И станут российские пропагандисты каждый день писать про то, как он развалится.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
CARGO 100
CARGO 100
Клоуны, а где "первые фото"? Нарисовать можно что угодно ... А вы постройте ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Всё равно он рухнет, там нельзя строить)))) там кротов много
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги