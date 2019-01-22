Ремонт Шулявского моста в Киеве: появились первые фото

Новая развязка на Шулявском путепроводе после реконструкции будет в виде неполного клевера — моста с тремя съездами.

На развязке появится велодорожка шириной два метра и общей длиной 985 метров, рассказал в интервью "Новому Времени" замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

Чиновник отметил, что на одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Движение на Шулявском мосте намерены остановить весной нынешнего года. Однако со сроками могут возникнуть проблемы. Ведь чтобы построить запланированную развязку, нужно снести цех № 5 госзавода "Большевик", сообщил Давтян.

На данный момент этот вопрос еще не решен. В Киевсовете ведут переговоры с Фондом госимущества, на балансе которого находится предприятие.

Шулявский мост Freepik

Шулявский мост Freepik

Отметим, что стоимость всего проекта составляет 0,83 млрд грн, а реализован он должен быть за ближайшие годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины открыли дело по признакам антиконкурентных согласованных действий во время проведения тендера на ремонт Шулявской развязки.

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