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14 января • обновлено в 13:53
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Потоп в Ocean Plaza объяснили ошибкой строителей: что случилось

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В Киеве потоп в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza стал возможен из-за просчета строителей ТРЦ.

Об этом рассказал в эфире ObozTV директор центра "Институт города" Александр Сергиенко, комментируя ЧП.

"Надо не эмоционально оценивать это событие, а разобраться в первопричинах. Почему вдруг залило Ocean Plaza? Потому что она стоит ниже уровня дороги. Проектировщики, строители, заказчики Ocean Plaza должны были предвидеть эту ситуацию", – заявил Сергиенко.

"Если не прорыв магистрали, мог быть дождь. В таких случаях проектировщик должен был бы предвидеть возможность попадания воды на первый этаж или в подвал и сделать защитные сооружения. Ничего сложного тут нет. Но, наверное, застройщик Ocean Plaza решил на этом сэкономить", – добавил он.

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Комментируя состояние теплосетей, эксперт сообщил, что магистрали было почти 40 лет.

"Определить сверху, в каком состоянии магистраль, невозможно. Летом, когда проводили испытания, она выдержала их. Но нагрузка идет постоянно, третий месяц отопительного сезона. Потому в том, что старую магистраль прорвало, ничего удивительного нет", – заявил он.

Сергиенко отметил, что такая ситуация с теплосетями возникла не с приходом нынешних властей Киева, а гораздо раньше: "У нас десятилетиями ни Черновецкий, ни Омельченко, ни Попов не занимались системно обновлением теплосетей города Киева".

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Также эксперт напомнил, что в столицу ежедневно приезжает на работу полмиллиона людей, потому нагрузка на инфраструктуру намного больше, чем в других городах.

"Очевидно, городская власть должна сделать выводы, провести проверки, найти потенциально опасные объекты и вместе с владельцами пытаться решить, как обезопасить людей на случай таких ситуаций – не только порывов, но и дождей. Это в интересах и владельцев, и городской власти", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 января в результате прорыва тепловой магистрали нижний этаж ТРЦ Ocean Plaza был затоплен кипятком. Люди были вынуждены бежать по горячей воде, чтобы выбраться наружу. В результате ЧП были госпитализированы 7 человек.

Власти Киева назвали причиной прорыва теплосети гидравлические испытания. При этом сама магистраль не числилась как аварийная и прошла все необходимые проверки.

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Темы
Потоп в Ocean Plaza Новости Киева и Киевской области Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Александр Сергиенко
Место
Украина Киев
Теги
потоп ТРЦ
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Думали аквапарк строят?
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