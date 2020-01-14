Потоп в Ocean Plaza объяснили ошибкой строителей: что случилось

В Киеве потоп в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza стал возможен из-за просчета строителей ТРЦ.

Об этом рассказал в эфире ObozTV директор центра "Институт города" Александр Сергиенко, комментируя ЧП.

"Надо не эмоционально оценивать это событие, а разобраться в первопричинах. Почему вдруг залило Ocean Plaza? Потому что она стоит ниже уровня дороги. Проектировщики, строители, заказчики Ocean Plaza должны были предвидеть эту ситуацию", – заявил Сергиенко.

"Если не прорыв магистрали, мог быть дождь. В таких случаях проектировщик должен был бы предвидеть возможность попадания воды на первый этаж или в подвал и сделать защитные сооружения. Ничего сложного тут нет. Но, наверное, застройщик Ocean Plaza решил на этом сэкономить", – добавил он.

Комментируя состояние теплосетей, эксперт сообщил, что магистрали было почти 40 лет.

"Определить сверху, в каком состоянии магистраль, невозможно. Летом, когда проводили испытания, она выдержала их. Но нагрузка идет постоянно, третий месяц отопительного сезона. Потому в том, что старую магистраль прорвало, ничего удивительного нет", – заявил он.

Сергиенко отметил, что такая ситуация с теплосетями возникла не с приходом нынешних властей Киева, а гораздо раньше: "У нас десятилетиями ни Черновецкий, ни Омельченко, ни Попов не занимались системно обновлением теплосетей города Киева".

Также эксперт напомнил, что в столицу ежедневно приезжает на работу полмиллиона людей, потому нагрузка на инфраструктуру намного больше, чем в других городах.

"Очевидно, городская власть должна сделать выводы, провести проверки, найти потенциально опасные объекты и вместе с владельцами пытаться решить, как обезопасить людей на случай таких ситуаций – не только порывов, но и дождей. Это в интересах и владельцев, и городской власти", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 января в результате прорыва тепловой магистрали нижний этаж ТРЦ Ocean Plaza был затоплен кипятком. Люди были вынуждены бежать по горячей воде, чтобы выбраться наружу. В результате ЧП были госпитализированы 7 человек.

Власти Киева назвали причиной прорыва теплосети гидравлические испытания. При этом сама магистраль не числилась как аварийная и прошла все необходимые проверки.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!