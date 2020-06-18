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Зеленский назначил Володина новым главой Киевской ОГА

Тимур Григоренко
Тимур Григоренко
Политика
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Зеленский назначил Володина новым главой Киевской ОГА

Василий Володин

Василий Володин назначен новым главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №233/2020.

"Назначить Володина Василия Геннадьевича председателем Киевской областной государственной администрации", – указано в информации.

Нового руководителя области в четверг, 18 июня, представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА

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