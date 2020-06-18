Зеленский назначил Володина новым главой Киевской ОГА
Василий Володин
Василий Володин назначен новым главой Киевской областной государственной администрации.
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №233/2020.
"Назначить Володина Василия Геннадьевича председателем Киевской областной государственной администрации", – указано в информации.
Нового руководителя области в четверг, 18 июня, представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.
Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
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