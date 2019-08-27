Зеленский назначил главу ГУ СБУ Киева и области: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главу ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области.

Ним стал Сергей Болдыр, говорится в указе президента от 27 августа. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Также Зеленский подписал еще один указ относительно Болдыря, которым уволил его с предыдущей должности главы одного из департаментов Службы безопасности Украины.

"Уволить Болдыря Сергея с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

СБУ prm.ua

Болдыр имеет звание генерал-майора, активно работал над выявлением сепаратистских настроений среди населения Донбасса.

Как писал OBOZREVATEL, 27 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области. Ним стал Алексей Петров.

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