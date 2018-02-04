"За 5 минут до ареста": Саакашвили похвастался "незаконными" фото

Бывший президент Грузии, лидер политической партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили гулял по Киеву "за 5 минут" до начала действия его ночного домашнего ареста.

"Фотки с прохожими на Майдане за 5 минут до начала времени моего ночного ареста", - написал политик в своем Facebook и обнародовал соответствующие снимки.

Напомним, Апелляционный суд Киева отправил под ночной домашний арест бывшего президента Грузии.

Саакашвили обязали не покидать свое место проживания в Киеве на улице Костельной с 22 часов до 7:00 следующих суток.

В свою очередь политик заявил, что в ответ на решение суда будет вместе с соратниками призывать людей к "проведению массовых акций". Вердикт суда он назвал несправедливым и направленным на препятствование его политической деятельности.

Саакашвили ранее было объявлено о подозрении в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Политику инкриминируют получение 500 тысяч долларов от олигарха-беглеца Сергея Курченко на организацию оппозиционных митингов.

11 декабря Печерский суд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Саакашвили. 15 декабря прокуратура подала апелляционную жалобу.