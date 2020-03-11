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11 марта • обновлено в 20:14
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Виталий Кличко рассказал о детях в интервью Оресту Сохару

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что трое его детей в свое время занимались различными видами спорта, однако делали это без "большого вдохновения" и вряд ли пойдут по его стопам.

Об этом глава столицы рассказал в интервью для авторского проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"У вас трое детей, они живут в Германии, расскажите коротко о каждом из них. Кто-то пошел за вами в спорт?" – спросил шеф-редактор издания, на что Кличко со смехом ответил: "Природа на детях отдыхает".

"На сколько?" – переспросил Орест Сохар. "Полностью", – сказал мэр Киева.

Кличко сделал неожиданное заявление о своих детях

Кличко сделал неожиданное заявление о своих детях

Скрин видео

"У меня дискуссия была несколько недель назад с самым младшим. Я говорю: сколько можно сидеть в компьютере, пошел, надо спортом заниматься. Он говорит: папа, сейчас эти компьютерные игры будут выносить, чтобы поставить на Олимпийские игры. Я говорю: ну это не может быть спортом. Спорт – это достижение, это какие-то физические упражнения", – рассказал Кличко.

Он добавил, что его детство прошло иначе и "во дворе было круто заниматься спортом, выигрывать какие-то соревнования". "Все это знали, все обсуждали... То есть у нас авторитеты во дворе были те, кто показывал результат, те, кто был лидером", – отметил глава столицы.

Он сказал, что его старший сын – 20-летний Игорь-Даниэль – студент в Великобритании, изучает бизнес-менеджмент. Дочь Елизавета-Виктория также учиться в этой стране – в Bodiam School.

"Я стараюсь дать нормальное образование и после этого я убежден в том, что они вернутся в Украину. Старший даже практику проходил, работал. Им Украина больше нравится чем другие страны, несмотря на то, что большую часть жизни они провели за границей", – рассказал Кличко.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Я когда-то там начал жаловаться одному профессору, говорю: у меня там времени нет детей воспитывать. Он говорит: ты уже им дал все, что можешь, дал нормальные условия, генетически они будут повторять твой путь. Потому что я когда-то тоже был студентом, работал, не было времени на детей, но тем не менее дети выросли нормальными. И я стараюсь каждую минуту общаться, но, к сожалению, времени не хватает даже на самого себя", – добавил он.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Орест Сохар Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Теги
политика видео интервью
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Юг Руси
Юг Руси
Природа и на Виталике отдохнула )))
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Гоша Злой
Гоша Злой
пойдут в прокуратуру батю отмазывать....
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