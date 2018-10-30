В Киевской области назначили нового губернатора: что о нем известно

Новым главой Киевской областной госадминистрации стал Александр Терещук. Он вступил в должность со вторника, 30 октября.

Соответствующий указ обнародовали в пресс-службе Администрации президента Украины. До этого Терещук занимал должность начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве и был первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

"Назначить Терещука Александра Дмитриевича главой Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой согласно с законодательством", — говорится в президентском указе.

Александр Терещук РИА Новости

О новоназначенном губернаторе Киевщины также известно, что он является выпускником Киевской высшей школы МВД и с 1984 года работал в правоохранительных органах. Карьеру начал милиционером на ж/д станции "Христиновка" в Черкасской области, затем поступил на службу в Киеве.

На должность главы Киевской ОГА Кабинет министров рекомендовал его 24 октября 2018 года.

Отметим, что предыдущим областным главой с октября 2016 года был Александр Горган.

Как писал OBOZREVATEL, с поста главы столичной полиции Терещук ушел в 2015 году. Он опровергал свое увольнение и заявил, что смена должности связана с сокращением.