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В Киеве предложили снести известный советский памятник

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Украинский институт национальной памяти (УИНП) выступает за снос памятника над могилой советского генерала Николая Ватутина в центре Киева и за перезахоронение его останков.

Об этом в эфире ObozTV рассказал юрист УИНП Сергей Рябенко, комментируя декоммунизацию в Украине. Рябенко отметил, что памятник Ватутину – "наибольший, который на территории Киева сейчас есть, если брать места почетных захоронений и памятников на могилах такого масштаба".

"Это не последний памятник советским генералам, поскольку есть еще памятные знаки, названия улиц в их честь. Все эти памятные доски в обязательном порядке подлежат демонтажу с точки зрения закона. Закон определяет ряд критериев, по которым это должно быть сделано", – подчеркнул представитель УИНП.

По его мнению, увековечить генерала в центре Киева "было решение не столько родственников самого Ватутина, сколько партийного руководства того времени".

"По поводу могилы есть специальный закон о захоронениях и похоронном деле, который четко регламентирует, как действовать в случае, когда есть потребность перенести какое-то захоронение, скажем, с места почетного захоронения, на кладбище или в другое место", – заявил юрист.

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Рябенко отметил, что на сегодняшний день в российском Волгограде живут родственники Ватутина.

"Несколько лет назад от них было обращение на киевскую городскую власть о том, что они не против забрать останки своего родственника, чтобы его похоронить в Волгограде на кладбище и присматривать за его могилой... Если родственники изъявили такое желание, то и киевская власть, и правительство Украины должны пойти навстречу и обеспечить передачу останков генерала Ватутина", – заявил он.

Комментируя возможные протесты сторонников сохранения памятника Ватутину, Рябенко отметил: "Пророссийские элементы могут говорить и аргументировать как угодно, но если говорить на сухом языке закона, они не имеют никаких прав на этот памятник, не имеют никаких механизмов, чтобы с точки зрения закона мешать переносу места захоронения, если это происходит во исполнение обращения прямых родственников лица, которое там похоронено".

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При этом представитель УИНП не видит необходимости в том, чтобы после сноса Ватутина ставить на его месте в Мариинском парке новый памятник.

"Я не уверен, что если захоронения генерала Ватутина не будет, необходимо ставить на его месте какой-то другой памятный знак или делать другое захоронение. По моему мнению, Мариинский парк – памятник паркового искусства, и должен таким оставаться. Людей мы можем почтить и в других предусмотренных законом форматах", – отметил он.

В Киеве предложили снести известный советский памятник

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня в Харькове активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор" и ВО "Свобода" снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

14 октября 2018 года в Киеве представители батальона ОУН пытались уничтожить памятник генералу Николаю Ватутину, но полиция помешала их планам.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVДекоммунизация в УкраинеНовости Киева и Киевской области памятники в Киеве
Персона
Сергей Рябенко
Место
УкраинаКиев
Тег
Институт национальной памяти
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Ямалетдинов Виталий
Ямалетдинов Виталий
не трогайте
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Кто освободил Киев от нацистов? И ему хотят снести памятник. Это маразм.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Какая ирония - "институт национальной памяти". Нет у вас ни совести, ни чести, ни памяти.
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